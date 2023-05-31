Белорус Артём Плонис стал бронзовым призёром ЧМ по таэквондо

На чемпионате мира по таэквондо, который принимает Баку, белорусская копилка пополнилась еще одной медалью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, накануне Георгий Гурциев завоевал серебро.

В весовой категории до 87 килограммов успешно выступил белорус Артем Плонис. Он одержал победы в двух раундах отбора, затем одолел своих соперников на стадии 1/8 финала и в четвертьфинале. В полуфинальном поединке Артем сражался с действующим чемпионом Европы, хорватом Иваном Шапина. Стартовый раунд выиграл белорус со счетом 9:3, в двух последующих был сильней его оппонент. Таким образом, Артем Плонис стал бронзовым призером чемпионата мира.