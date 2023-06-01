Алексей Протас набрал 12 результативных действий в 12 противостояниях

Алексей Протас продолжает оставаться лучшим бомбардиром «Херши» в плей-офф «Кубка Колдера». Этой ночью белорус забросил единственную шайбу своей дружины, за что и был признан третьей звездой матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Алексей Протас продолжает оставаться лучшим бомбардиром «Херши» в плей-офф «Кубка Колдера». Этой ночью белорус забросил единственную шайбу своей дружины, за что и был признан третьей звездой матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Увы, но старания прошли даром. «Медведи» вчистую уступили «Рочестеру» – 1:4. Однако в серии они по-прежнему впереди – 3:2. Статистика белоруса продолжает радовать глаз. В 12 противостояниях 12 результативных действий.