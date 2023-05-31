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Минский БГУФК одержал победу над «Гомелем» в ЧБ по гандболу

31 мая 2023 19:07
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Новости Беларуси. В мужском гандбольном чемпионате страны продолжается борьба за бронзовые награды. 31 мая состоялся четвертый поединок серии между гандболистами столичного БГУФК и командой «Гомеля», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минский БГУФК одержал победу над «Гомелем» в ЧБ по гандболу-1

В четвертом матче бронзовой серии сильней оказались минчане. Студенты захватили инициативу на старте игры и первый отрезок поединка выиграли со счетом 18:14. Второй тайм также прошел под диктовку БГУФК. В итоге столичная дружина победила 39:33 и сравняла счет в серии – 2:2. Пятый решающий поединок пройдет в Гомеле 3 июня.

# Гандбол # Фотофакт

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