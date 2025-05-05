В Беларуси на военную службу призовут офицеров запаса – Указ Президента

Офицеров запаса призовут на военную службу. Соответствующий Указ подписан 5 мая Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно документу, в 2025 году в Вооруженные Силы и погранвойска будут призваны белорусы в возрасте до 27 лет, являющиеся офицерами запаса и не прошедшие срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющие права на отсрочку.

Мероприятия позволят повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва. Стоит отметить, что призыв офицеров из запаса проводится в Беларуси ежегодно на плановой основе.