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В Беларуси на военную службу призовут офицеров запаса – Указ Президента

05 мая 2025 16:54
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Офицеров запаса призовут на военную службу. Соответствующий Указ подписан 5 мая Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно документу, в 2025 году в Вооруженные Силы и погранвойска будут призваны белорусы в возрасте до 27 лет, являющиеся офицерами запаса и не прошедшие срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющие права на отсрочку.

Мероприятия позволят повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва. Стоит отметить, что призыв офицеров из запаса проводится в Беларуси ежегодно на плановой основе.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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