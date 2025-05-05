В Воложинской центральной районной больнице открыли новый корпус КТ

С акцентом на качественную, а главное – доступную медицинскую помощь. В Минской области масштабно модернизируют объекты здравоохранения: закупают современное оборудование, обновляют помещения, проводят серьезную комплексную работу по развитию медицины на селе. Так, в Воложинской центральной районной больнице открыли новый корпус для проведения КТ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Доступность, качество и оперативность. На это ориентируются в Воложинской центральной районной больнице. Сегодня здесь на высоком уровне и диагностика, и лечение, есть все необходимое – специалисты и современное оборудование. А совсем недавно открыли новый корпус компьютерной томографии. Здание пристроили к основному помещению больницы.

Павел Гончар, заведующий Воложинской районной поликлиникой:

Здание учитывает все потребности и оборудования, которое установлено. То есть для поддержания и влажности определенной, и температурного режима, и кратности воздухообмена. Также учитывают все современные нормы, которые необходимы для комфортного пребывания пациентов и персонала. В здании размещены кабинеты для компьютерного томографа и рентгеновского аппарата, комната отдыха для персонала, ординаторская для врачей.

Акцент на безбарьерную среду. Здесь установили кнопки вызова персонала, речевые информаторы, появились тактильная плитка и таблички со шрифтом Брайля. Все рентген-лаборанты прошли обучение, чтобы работать на компьютерных томографах. Теперь Алеся Курганович отвечает за описание и расшифровку снимков. Аппарат в свою очередь предоставляет максимально полную и детальную информацию. Так поставить диагноз и назначить лечение врачу гораздо проще.