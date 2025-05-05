В Воложинской центральной районной больнице открыли новый корпус КТ
С акцентом на качественную, а главное – доступную медицинскую помощь. В Минской области масштабно модернизируют объекты здравоохранения: закупают современное оборудование, обновляют помещения, проводят серьезную комплексную работу по развитию медицины на селе. Так, в Воложинской центральной районной больнице открыли новый корпус для проведения КТ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Какие исследования стали доступны с появлением нового оборудования и как еще изменилось медучреждение? Расскажет Екатерина Ковальчук.
Доступность, качество и оперативность. На это ориентируются в Воложинской центральной районной больнице. Сегодня здесь на высоком уровне и диагностика, и лечение, есть все необходимое – специалисты и современное оборудование. А совсем недавно открыли новый корпус компьютерной томографии. Здание пристроили к основному помещению больницы.
Павел Гончар, заведующий Воложинской районной поликлиникой:
Здание учитывает все потребности и оборудования, которое установлено. То есть для поддержания и влажности определенной, и температурного режима, и кратности воздухообмена. Также учитывают все современные нормы, которые необходимы для комфортного пребывания пациентов и персонала. В здании размещены кабинеты для компьютерного томографа и рентгеновского аппарата, комната отдыха для персонала, ординаторская для врачей.
Акцент на безбарьерную среду. Здесь установили кнопки вызова персонала, речевые информаторы, появились тактильная плитка и таблички со шрифтом Брайля. Все рентген-лаборанты прошли обучение, чтобы работать на компьютерных томографах. Теперь Алеся Курганович отвечает за описание и расшифровку снимков. Аппарат в свою очередь предоставляет максимально полную и детальную информацию. Так поставить диагноз и назначить лечение врачу гораздо проще.
Алеся Курганович, врач-рентгенолог Воложинской центральной районной больницы:
Чем отличается от рентгена? Можно выстроить изображение, посмотреть послойно, что при обычном рентгене невозможно. Здесь послойные снимки, мы можем оценить на всех участках, даже самых маленьких, где, например, на КТ покажет, а рентген, например, патология будет не видна.
Диагностика головного мозга, легких и брюшной полости. Выполнять исследования будут пока в плановом режиме. Чтобы пройти компьютерную томографию, необходимо получить направления от врача-специалиста.
Подробности в видео.