Кривошеев: нет ни одной большой цифровой платформы, которая была бы позитивно настроена к белорусским журналистам

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Всегда сложно. Что, у нас в 90-е годы было просто? Когда Президент Беларуси вместе с молодой командой телевизионщиков пытался выстроить образ будущей Беларуси и того, что мы строим, чтобы было проще в нулевые или в десятые, когда у нас, в том числе с нашим главным стратегическим союзником… С Российской Федерацией возникали такие информационные войны, что тем более от ближайшего, повторюсь, союзника, от того, от кого не ждешь подвоха, что было сложно. Непросто было и в 2020 году, часть наших коллег – кто-то струсил, кто-то предал, кто-то остался верен своим идеалам, и наоборот, мы нашли новых своих побратимов, если можно так сказать, по большому белорусскому информационному национальному фронту.

Что касается цифровых платформ, да, там сложно, потому что нет ни одной цифровой большой платформы или социальной сети, которая была бы позитивно настроена к белорусскому журналистскому сообществу. Тот же TikTok, который упоминался, он умеренно нейтральный. До определенных позиций он не блокирует контент белорусских журналистов. При этом, как только переходится эта психологическая планка популярности, охватов той или иной редакции, блокировки были уже, штаб-квартиры, представительства TikTok ни в Беларуси, ни в России до сих пор нет. Пожаловаться некому. Контент воруется, что бьет по интересам белорусской журналистики и так далее. Что касается предложений Кирилла Владимировича, я так их понял, День мультимедийщика нужен. Здесь, наверное, готовы с Министерством информации обсудить.