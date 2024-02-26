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Белорус Иван Дроздов оформил свой первый хет-трик в карьере в КХЛ

26 февраля 2024 19:24
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Белорусский форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов оформил свой первый хет-трик в карьере КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Иван Дроздов оформил свой первый хет-трик в карьере в КХЛ-1

Яркое событие произошло в последнем поединке регулярного чемпионата против «Северстали». Дроздов отличился дважды в первом периоде, а затем поразил ворота соперника в заключительной трети. В итоге «Салават Юлаев» выиграл у «сталеваров» со счетом 4:3, причем победную шайбу уфимцы забросили на последней минуте третьего периода.

# Хоккей # Иван Дроздов

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