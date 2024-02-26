Белорус Иван Дроздов оформил свой первый хет-трик в карьере в КХЛ

Яркое событие произошло в последнем поединке регулярного чемпионата против «Северстали». Дроздов отличился дважды в первом периоде, а затем поразил ворота соперника в заключительной трети. В итоге «Салават Юлаев» выиграл у «сталеваров» со счетом 4:3, причем победную шайбу уфимцы забросили на последней минуте третьего периода.