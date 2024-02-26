В Минске состоялась жеребьёвка чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. В Минске состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Цифровой календарь приобрел традиционный вид. Место действия оказалось нетривиальным. Церемония прошла в музее Великой Отечественной войны. А перед этим руководство федерации и представители клубов возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».

Николай Шерстнев, председатель Белорусской федерации футбола:

Наши предки победили. Страна четыре года с лишним в муках, в горе, в бедах выстояла, выдержала. Каждый футболист, когда играет, должен об этом помнить и понимать, насколько тяжело было родственникам, предкам. И чтобы доигрывал до конца, чтобы, уходя с поля, он чувствовал, что я отдал все, что мог.

Затем состоялась привычная и знакомая процедура. Командам при помощи слепого жребия присваивались номера, после чего они занимали позиции в цифровом календаре. Отметим, в нынешнем розыгрыше будут участвовать 16 клубов. Все они прошли необходимое лицензирование.