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В Минске состоялась жеребьёвка чемпионата Беларуси по футболу

26 февраля 2024 18:36
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Новости Беларуси. В Минске состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Цифровой календарь приобрел традиционный вид. Место действия оказалось нетривиальным. Церемония прошла в музее Великой Отечественной войны. А перед этим руководство федерации и представители клубов возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».

В Минске состоялась жеребьёвка чемпионата Беларуси по футболу-1

Николай Шерстнев, председатель Белорусской федерации футбола:
Наши предки победили. Страна четыре года с лишним в муках, в горе, в бедах выстояла, выдержала. Каждый футболист, когда играет, должен об этом помнить и понимать, насколько тяжело было родственникам, предкам. И чтобы доигрывал до конца, чтобы, уходя с поля, он чувствовал, что я отдал все, что мог.

Затем состоялась привычная и знакомая процедура. Командам при помощи слепого жребия присваивались номера, после чего они занимали позиции в цифровом календаре. Отметим, в нынешнем розыгрыше будут участвовать 16 клубов. Все они прошли необходимое лицензирование.

В Минске состоялась жеребьёвка чемпионата Беларуси по футболу-4

Пожалуй, наиболее интересная пара первого тура БАТЭ и «Минск». Чемпиону, столичному «Динамо», начинать дома. Соперник не самый сложный – «Сморгонь». Старт турнира – 14 марта.

В Минске состоялась жеребьёвка чемпионата Беларуси по футболу-7

Андрей Толмач, генеральный директор ФК «Динамо-Минск»:
Наши соперники тоже укрепили существенно свои ряды. Плюс мы потеряли группу ведущих специалистов. Постарались, конечно, восполнить пробелы в составе. Но насколько получилось, покажет чемпионат.

Схема розыгрыша традиционная – в два круга с поединками дома и в гостях. Завершится чемпионат страны 30 ноября. Два худших коллектива покинут элиту напрямую. Тому, кто станет 14-м, предстоит сыграть стыковые матчи.

# Футбол Беларуси # Николай Шерстнев # Андрей Толмач

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