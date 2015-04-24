Прямой эфир

Эффективность работы спортивных детско-юношеских школ должна выйти на новый уровень

24 апреля 2015 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нет предела совершенству. Эффективность работы спортивных детско-юношеских школ должна выйти на новый уровень. Такое мнение высказали 23 апреля заместитель мэра Минска Игорь Карпенко и вице-премьер Наталья Кочанова во время выездного совещания в 61 столичной школе.

Некоторые из спортивных детско-юношеских школ планируется объединить, а в других — развивать только определенные виды спорта.

При этом количество тренерского состава и подрастающих спортсменов не уменьшится, а ставку сделают на качество их подготовки. К слову, за последние два года в Минске сократили пять спортивных школ. Сейчас их в Минске более 50.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
За счет определенных действий мы смогли бы, может быть, подтянуть кое-какие кадры. Здесь надо посмотреть и комплексно на вопрос: как эти кадры задержать в этих школах, как их материально поддержать.
Мы чуть-чуть расширили сеть имеющихся школ на средне общеобразовательные школы — так называемые спортивные классы.  

Необходимость более узкой специализации детско-юношеских спортивных школ, подбор достойного тренерского состава, создание мощной технической базы и выделение средств для развития этих школ – комплекс необходимых мер уже выработан. В течение месяца оптимизацию проведут и в других городах Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Есть детские спортивные школы, где 10 видов спорта. Это совершенно неэффективно. 4–5 видов спорта, которые должны быть в детской спортивной школе, чтобы были какие-то результаты.

# Образование в Беларуси # Игорь Карпенко # Наталья Кочанова

Другие новости рубрики

Все новости
«Строитель» сравнял счет в финальной серии против БАТЭ-БГУ в чемпионате Беларуси по волейболу
24 апреля 2015 07:10

«Строитель» сравнял счет в финальной серии против БАТЭ-БГУ в чемпионате Беларуси по волейболу

22 апреля на чемпионате мира по футзалу разыграют путевки в полуфинал
22 апреля 2015 10:46

22 апреля на чемпионате мира по футзалу разыграют путевки в полуфинал

Сборная Марокко по футзалу в программе «Утро.Студия хорошего настроения» на СТВ
22 апреля 2015 09:42

Сборная Марокко по футзалу в программе «Утро.Студия хорошего настроения» на СТВ