Новости Беларуси. Нет предела совершенству. Эффективность работы спортивных детско-юношеских школ должна выйти на новый уровень. Такое мнение высказали 23 апреля заместитель мэра Минска Игорь Карпенко и вице-премьер Наталья Кочанова во время выездного совещания в 61 столичной школе.

Некоторые из спортивных детско-юношеских школ планируется объединить, а в других — развивать только определенные виды спорта.

При этом количество тренерского состава и подрастающих спортсменов не уменьшится, а ставку сделают на качество их подготовки. К слову, за последние два года в Минске сократили пять спортивных школ. Сейчас их в Минске более 50.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

За счет определенных действий мы смогли бы, может быть, подтянуть кое-какие кадры. Здесь надо посмотреть и комплексно на вопрос: как эти кадры задержать в этих школах, как их материально поддержать.

Мы чуть-чуть расширили сеть имеющихся школ на средне общеобразовательные школы — так называемые спортивные классы.

Необходимость более узкой специализации детско-юношеских спортивных школ, подбор достойного тренерского состава, создание мощной технической базы и выделение средств для развития этих школ – комплекс необходимых мер уже выработан. В течение месяца оптимизацию проведут и в других городах Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Есть детские спортивные школы, где 10 видов спорта. Это совершенно неэффективно. 4–5 видов спорта, которые должны быть в детской спортивной школе, чтобы были какие-то результаты.