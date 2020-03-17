Эдуард Венский: «Соревнования откладываются предварительно до 6 апреля»

Вопрос о переносе матчей внутреннего чемпионата поднимался и на исполкоме Белорусской федерации волейбола. Официальное решение – все матчи внутреннего чемпионата приостановлены пока до 6 апреля.

Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:

Соревнования откладываются предварительно до 6 апреля, как было сообщено в протоколе поручений Министерства спорта и туризма. Также наша европейская конфедерация волейбола приостановила все соревнования, включая Золотую лигу, отборку молодежных чемпионатов Европы – пляжный волейбол и снежный волейбол. Завтра еще сыграют две игры «Строитель» с «Энергией» и «Легион» с «Шахтером» при закрытых трибунах, без подавальщиков и протиральщиков, чтобы не привлекать подростков.