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Эдуард Венский: «Соревнования откладываются предварительно до 6 апреля»

17 марта 2020 14:27
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Новости Беларуси. Европейская конфедерация волейбола перенесла на неопределенный срок молодежные чемпионаты Европы, еврокубковые матчи, игры Золотой и Серебряной лиг, Кубок ЕКВ по пляжному волейболу,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Эдуард Венский: «Соревнования откладываются предварительно до 6 апреля» -1

Эдуард Венский: «Соревнования откладываются предварительно до 6 апреля» -3

Вопрос о переносе матчей внутреннего чемпионата поднимался и на исполкоме Белорусской федерации волейбола. Официальное решение – все матчи внутреннего чемпионата приостановлены пока до 6 апреля.

Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:
Соревнования откладываются предварительно до 6 апреля, как было сообщено в протоколе поручений Министерства спорта и туризма. Также наша европейская конфедерация волейбола приостановила все соревнования, включая Золотую лигу, отборку молодежных чемпионатов Европы пляжный волейбол и снежный волейбол. Завтра еще сыграют две игры «Строитель» с «Энергией» и «Легион» с «Шахтером» при закрытых трибунах, без подавальщиков и протиральщиков, чтобы не привлекать подростков.

Эдуард Венский: «Соревнования откладываются предварительно до 6 апреля» -6

# Волейбол # Эдуард Венский # Фотофакт

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