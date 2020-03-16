«Шахтёр» выиграл у «Немана» во втором полуфинальном матче плей-офф чемпионата Беларуси

После двух гродненских матчей счет был 1:1. Третья игра противостояния прошла уже в Солигорске.

Новости Беларуси. «Шахтер» выиграл второй поединок у «Немана» в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ключевым стал первый период. За стартовые 20 минут хозяева льда трижды поразили ворота гостей. Отличились Карабань, Феклистов и Дадонов. Перед второй частью встречи «Неман» произвел замену вратаря. Максима Городецкого сменил Виталий Трус. Но и это не помогло. Казнадей реализовал лишнего и забросил четвертую шайбу в ворота «Немана». До финальной сирены счет не изменился 4:0.

«Шахтер» захватил лидерство в серии – 2:1.