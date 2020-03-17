Коронавирус. Матчи УЕФА – под вопросом, НХЛ отправляет хоккеистов домой

Новости мира. УЕФА проведёт видеоконференцию 17 марта со всеми 55 представителями футбольных лиг Старого Света, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию насчет коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Среди возможных тем, будущее проведение Евро-2020 и матчей плей-офф Лиги наций. Ранее УЕФА отложил на неопределенный срок проведение оставшихся матчей плей-офф двух самых престижных клубных турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Также стало известно, что женская теннисная ассоциация на своём официальном сайте объявила об отмене турниров в Штутгарте, Стамбуле и Праге. Таким образом, тур приостановлен до 2 мая. Министерство спорта России приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий.
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Далеко до возобновления борьбы и в НХЛ. Организация разослала новые рекомендации для игроков. Лига разрешила хоккеистам вернуться в родные города, они могут отправиться в любую страну. При этом, после перелета они должны соблюдать карантин до конца марта. Однако организаторы надеются возобновить сезон уже к 15 мая.