Прямой эфир

Коронавирус. Матчи УЕФА – под вопросом, НХЛ отправляет хоккеистов домой

17 марта 2020 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. УЕФА проведёт видеоконференцию 17 марта со всеми 55 представителями футбольных лиг Старого Света, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию насчет коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Среди возможных тем, будущее проведение Евро-2020 и матчей плей-офф Лиги наций. Ранее УЕФА отложил на неопределенный срок проведение оставшихся матчей плей-офф двух самых престижных клубных турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Коронавирус. Матчи УЕФА – под вопросом, НХЛ отправляет хоккеистов домой-1

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Также стало известно, что женская теннисная ассоциация на своём официальном сайте объявила об отмене турниров в Штутгарте, Стамбуле и Праге. Таким образом, тур приостановлен до 2 мая. Министерство спорта России приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий.  

Коронавирус. Матчи УЕФА – под вопросом, НХЛ отправляет хоккеистов домой-4

«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

Далеко до возобновления борьбы и в НХЛ. Организация разослала новые рекомендации для игроков. Лига разрешила хоккеистам вернуться в родные города, они могут отправиться в любую страну. При этом, после перелета они должны соблюдать карантин до конца марта. Однако организаторы надеются возобновить сезон уже к 15 мая.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Линейный Владимир Враньеш пополнит состав БГК летом-2020
16 марта 2020 22:44

Линейный Владимир Враньеш пополнит состав БГК летом-2020

«Шахтёр» выиграл у «Немана» во втором полуфинальном матче плей-офф чемпионата Беларуси
16 марта 2020 22:37

«Шахтёр» выиграл у «Немана» во втором полуфинальном матче плей-офф чемпионата Беларуси

«Барыс» отказался от выступления в плей-офф Кубка Гагарина из-за запрета на спортивные мероприятия в Казахстане
16 марта 2020 20:31

«Барыс» отказался от выступления в плей-офф Кубка Гагарина из-за запрета на спортивные мероприятия в Казахстане