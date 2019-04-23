Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»

Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился тренировочный кэмп среди юношеских сборных парней и девушек по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашим ребятам предстоит непростой выезд, в котором они будут сражаться за попадание в финальную стадию чемпионата Европы.

Среди соперниц наших девчонок значатся сборные Нидерландов, Дании и Болгарии. Парням же придётся помериться силами с черногорцами, австрийцами и греками. Кстати говоря, первая проба волейбольного пера у мальчишек была в товарищеских играх против российской сборной. Из трёх матчей два остались за россиянами, но нужно отдать должное, борьба была в каждом поединке.

Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:

Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования. Тем более, встречались с сильными командами, поэтому ребята чувствуют себя уверенно и неплохо играли с ними.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Сильная сторона наших команд и Беларуси – это командная игра, универсальность. Таких высокорослых, как в России, по 2м10см трудно найти у нас, хотя тоже есть. Мы стараемся играть в современную игру.