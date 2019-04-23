Прямой эфир

Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»

23 апреля 2019 20:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился тренировочный кэмп среди юношеских сборных парней и девушек по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашим ребятам предстоит непростой выезд, в котором они будут сражаться за попадание в финальную стадию чемпионата Европы.

Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»-1

Среди соперниц наших девчонок значатся сборные Нидерландов, Дании и Болгарии. Парням же придётся помериться силами с черногорцами, австрийцами и греками.

Кстати говоря, первая проба волейбольного пера у мальчишек была в товарищеских играх против российской сборной. Из трёх матчей два остались за россиянами, но нужно отдать должное, борьба была в каждом поединке.

Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»-4

Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:
Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования. Тем более, встречались с сильными командами, поэтому ребята чувствуют себя уверенно и неплохо играли с ними.

Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»-7

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Сильная сторона наших команд и Беларуси – это командная игра, универсальность. Таких высокорослых, как в России, по 2м10см трудно найти у нас, хотя тоже есть. Мы стараемся играть в современную игру.

Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»-10

Наши парни уже отправились в Черногорию, где 25 апреля в 18:00 начнут поединок против Греции, а девочек в Болгарии в первом матче ждут соперницы из Голландии. Эта игра начнется в 16:30.

# Волейбол # Эдуард Венский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тренер Виктор Шершуков рассказал, сколько спортсменов будут бороться за лицензии на Олимпийские игры
23 апреля 2019 20:05

Тренер Виктор Шершуков рассказал, сколько спортсменов будут бороться за лицензии на Олимпийские игры

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды
23 апреля 2019 19:38

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Тренер Виктор Шершуков: «Надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе»
23 апреля 2019 19:37

Тренер Виктор Шершуков: «Надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе»