Тренер Виктор Шершуков рассказал, сколько спортсменов будут бороться за лицензии на Олимпийские игры

Они привезли россыпь медалей с чемпионата Европы. Впрочем, расслабляться нашим спортсменам рано. Впереди горячая пора, по новым правилам силачи теперь борются и за рейтинговые очки, которые помогут отобраться на Олимпийские игры.

Виктор Шершуков, главный тренер национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике:

Сейчас задача – сразу, не расслабляясь, готовиться к чемпионату мира. Уровень будет очень высокий и задача показать хорошие килограммы, установить рекорды и республиканский, и если получится выше.

Шершуков: «Надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе»

Впервые в тяжелой атлетике спортсмены борются и за международный рейтинговые очки, которые повлияют на олимпийские лицензии. 14 сильнейших в мировой классификации получат право выступить в Токио.