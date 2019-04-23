Тренер Виктор Шершуков рассказал, сколько спортсменов будут бороться за лицензии на Олимпийские игры
Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты феерично стартовали в новом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Они привезли россыпь медалей с чемпионата Европы. Впрочем, расслабляться нашим спортсменам рано. Впереди горячая пора, по новым правилам силачи теперь борются и за рейтинговые очки, которые помогут отобраться на Олимпийские игры.
Виктор Шершуков, главный тренер национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике:
Сейчас задача – сразу, не расслабляясь, готовиться к чемпионату мира. Уровень будет очень высокий и задача показать хорошие килограммы, установить рекорды и республиканский, и если получится выше.
Шершуков: «Надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе»
Впервые в тяжелой атлетике спортсмены борются и за международный рейтинговые очки, которые повлияют на олимпийские лицензии. 14 сильнейших в мировой классификации получат право выступить в Токио.
У белорусов только две квоты: лучшие позиции у Вадима Лихорада, Евгения Тихонцова, Андрея Арямнова.
Виктор Шершуков:
Готовы на Олимпиаду выехать и за медали побороться и Лихорад, и Асаенок, и Тихонцов, и Арямнов. В национальной команде собираем всех лучших, поэтому в паспорт не смотрю. Мы работаем уже на Париж, а здесь будем бороться, чтобы квоты добавились. Есть такие предпосылки.
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