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Единая лига ВТБ определилась с датой перенесённого матча «Цмоков»

24 января 2022 20:19
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Новости Беларуси. Единая лига ВТБ определилась с датой перенесенного матча «Цмоков». Белорусский клуб примет соперника 10 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Единая лига ВТБ определилась с датой перенесённого матча «Цмоков»-1

Речь о противостоянии с красноярским «Енисеем». В календаре турнира матч планировался на 22 января, однако он не состоялся по причине болезней игроков приезжей дружины. Теперь же лига объявила новую дату. Соперники померятся силами на паркете Falcon Club Arena 10 февраля. Старт назначен на 19 часов.  

На данный момент «драконы» в розыгрыше не блещут и идут на предпоследней позиции. «Енисей» выше – он 8-й.  

# Баскетбол # Фотофакт

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