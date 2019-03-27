Дзюдоистка Марина Слуцкая: мое положение достаточно неплохое, но всё равно нужно бороться именно за медали

Новости Беларуси. Белорусские дзюдоисты в рамках подготовки ко вторым Европейским играм, которые примет Минск этим летом, готовятся к старту сразу на трех турнирах серии Гран-при, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый из них пройдет совсем скоро в Грузии. Туда отправятся 14 спортсменов, в том числе и Марина Слуцкая – лидер сборной. Белоруска пока значится в мировой классификации под восьмым номером, а в олимпийском рейтинге у нее шестое место. В планах нашей спортсменки – попадание на пьедестал.

Марина Слуцкая, чемпионка Европы по дзюдо (2017):

На предыдущих турнирах, к сожалению, мне не удалось завоевать медаль. В Тель-Авиве осталась пятой, проиграла за бронзу. В Дюссельдорфе вылетела в первом круге. Но из-за того, что я в прошлом году набрала большое количество очков и завоевала много медалей, особенно в конце года, мое положение достаточно неплохое.

Не смотря на это, все равно нужно бороться именно за медали, и желательно попадать в финальный блок.