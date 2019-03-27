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Дзюдоистка Марина Слуцкая: мое положение достаточно неплохое, но всё равно нужно бороться именно за медали

27 марта 2019 08:53
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Новости Беларуси. Белорусские дзюдоисты в рамках подготовки ко вторым Европейским играм, которые примет Минск этим летом, готовятся к старту сразу на трех турнирах серии Гран-при, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дзюдоистка Марина Слуцкая: мое положение достаточно неплохое, но всё равно нужно бороться именно за медали-1

Первый из них пройдет совсем скоро в Грузии. Туда отправятся 14 спортсменов, в том числе и Марина Слуцкая  – лидер сборной. Белоруска пока значится в мировой классификации под восьмым номером, а в олимпийском рейтинге у нее шестое место. В планах нашей спортсменки – попадание на пьедестал.

Дзюдоистка Марина Слуцкая: мое положение достаточно неплохое, но всё равно нужно бороться именно за медали-4

Марина Слуцкая, чемпионка Европы по дзюдо (2017):
На предыдущих турнирах, к сожалению, мне не удалось завоевать медаль. В Тель-Авиве осталась пятой, проиграла за бронзу. В Дюссельдорфе вылетела в первом круге. Но из-за того, что я в прошлом году набрала большое количество очков и завоевала много медалей, особенно в конце года, мое положение достаточно неплохое.

Не смотря на это, все равно нужно бороться именно за медали, и желательно попадать в финальный блок.

Дзюдоистка Марина Слуцкая: мое положение достаточно неплохое, но всё равно нужно бороться именно за медали-7

А ровно через неделю, в начале апреля, стартует второй этап Гран-при из серии Большого шлема.

# Дзюдо # Марина Слуцкая # Фотофакт

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