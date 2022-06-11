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Дзюдоисты из Беларуси и России смогут выступать на международных соревнованиях, но под нейтральным флагом

11 июня 2022 16:32
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Возвращение к соревновательной жизни. Международная федерация дзюдо позволила с июня белорусским и российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дзюдоисты из Беларуси и России смогут выступать на международных соревнованиях, но под нейтральным флагом-1

Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте организации. В сообщении подчеркивается, что данное решение дает равные шансы всем спортсменам подняться над дискриминацией, политикой, конфликтами и любыми другими вопросами, не связанными со спортом. Организация особо подчеркивает, что не считает выступающих под нейтральным флагом спортсменов принадлежащими к какой-либо стране и признает дискриминацией нарушение прав таких атлетов.

# Дзюдо # Фотофакт

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