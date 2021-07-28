Прямой эфир

Георгий Кондратьев утверждён главным тренером сборной Беларуси по футболу

28 июля 2021 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Георгий Кондратьев – главный тренер сборной Беларуси по футболу. Такое решение принял исполком федерации, заседание которого состоялось 28 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Георгий Кондратьев утверждён главным тренером сборной Беларуси по футболу-1

Специалист с 6 апреля 2021 года руководил командой, но являлся исполняющим обязанности. Отныне он назначен на должность официально. Под руководством специалиста наша дружина провела один товарищеский матч, в котором уступила представителям Азербайджана.

В сентябре главной команде страны предстоят поединки квалификации чемпионата мира – 2022 года против команд Чехии, Уэльса и Бельгии.

# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Олимпиада в Токио. Венгерский пловец побил рекорд легендарного Майкла Фелпса
28 июля 2021 17:49

Олимпиада в Токио. Венгерский пловец побил рекорд легендарного Майкла Фелпса

Реванш Анны Марусовой и неудача Ильи Ивашко. Подводим итоги шестого дня Игр в Токио
28 июля 2021 16:49

Реванш Анны Марусовой и неудача Ильи Ивашко. Подводим итоги шестого дня Игр в Токио

Сергей Зеневич будет руководить «Торпедо-БелАЗ» в ответном матче Лиги конференций
28 июля 2021 12:09

Сергей Зеневич будет руководить «Торпедо-БелАЗ» в ответном матче Лиги конференций