Георгий Кондратьев утверждён главным тренером сборной Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Георгий Кондратьев – главный тренер сборной Беларуси по футболу. Такое решение принял исполком федерации, заседание которого состоялось 28 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Специалист с 6 апреля 2021 года руководил командой, но являлся исполняющим обязанности. Отныне он назначен на должность официально. Под руководством специалиста наша дружина провела один товарищеский матч, в котором уступила представителям Азербайджана.

В сентябре главной команде страны предстоят поединки квалификации чемпионата мира – 2022 года против команд Чехии, Уэльса и Бельгии.