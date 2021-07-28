Олимпиада в Токио. Венгерский пловец побил рекорд легендарного Майкла Фелпса

Падением сразу пяти мировых рекордов в гребле и одного планетарного достижения в плавании ознаменовался очередной соревновательный день Олимпиады в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Американские саблисты не вышли на матч против России, а Фиджи не оставляют шансов соперникам в регби.

Сразу пять новых мировых рекордов зафиксированы в гребле. Причем высшие достижения были показаны не только в финалах. Например, сборная Нидерландов оказалась быстрее остальных в заездах четверок парных, пройдя дистанцию в 2 километра за 5 минут 32 секунды. Также достижения установлены еще в четырех классах судов.

В плавании сюрпризом для всех стал венгр Криштоф Милак. Он превзошел легендарного американца Майкла Фелпса. Случилось это на дистанции 200 метров баттерфляем. Предыдущий рекорд держался с Олимпиады 2008 года в Пекине. Венгр уложился в 1 минуту 51,25 секунды.

По результатам соревнований команда Америки завоевала серебряную медаль. Золото ушло гимнасткам из России.

Американка Симона Байлз, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, снялась с командного многоборья из-за полученной ранее травмы. Спортсменка неудачно выполнила опорный прыжок, после чего приняла решение прекратить участие в Играх. Свой отказ Байлз объяснила тем, что не хочет подставить остальных участниц сборной.

Мужская сборная Фиджи по регби-7 в финале обыграла команду Новой Зеландии со счетом 27:12. Благодаря этой победе фиджийские атлеты стали чемпионами Игр второй раз кряду.

Впервые регби появилось на Олимпиаде 2016 года в Рио. Тогда сборная Фиджи также заняла первое место.