Олимпиада в Токио. Венгерский пловец побил рекорд легендарного Майкла Фелпса
Падением сразу пяти мировых рекордов в гребле и одного планетарного достижения в плавании ознаменовался очередной соревновательный день Олимпиады в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Американские саблисты не вышли на матч против России, а Фиджи не оставляют шансов соперникам в регби.
Сразу пять новых мировых рекордов зафиксированы в гребле. Причем высшие достижения были показаны не только в финалах. Например, сборная Нидерландов оказалась быстрее остальных в заездах четверок парных, пройдя дистанцию в 2 километра за 5 минут 32 секунды. Также достижения установлены еще в четырех классах судов.
В плавании сюрпризом для всех стал венгр Криштоф Милак. Он превзошел легендарного американца Майкла Фелпса. Случилось это на дистанции 200 метров баттерфляем. Предыдущий рекорд держался с Олимпиады 2008 года в Пекине. Венгр уложился в 1 минуту 51,25 секунды.
Американка Симона Байлз, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, снялась с командного многоборья из-за полученной ранее травмы. Спортсменка неудачно выполнила опорный прыжок, после чего приняла решение прекратить участие в Играх. Свой отказ Байлз объяснила тем, что не хочет подставить остальных участниц сборной.
По результатам соревнований команда Америки завоевала серебряную медаль. Золото ушло гимнасткам из России.
Мужская сборная Фиджи по регби-7 в финале обыграла команду Новой Зеландии со счетом 27:12. Благодаря этой победе фиджийские атлеты стали чемпионами Игр второй раз кряду.
Впервые регби появилось на Олимпиаде 2016 года в Рио. Тогда сборная Фиджи также заняла первое место.
Американские саблисты не вышли на матч за 7-8 места против сборной России. Отказ обусловлен тем, что сразу двое представителей звездно-полосатого флага получили травмы. Таким образом, команде засчитано техническое поражение, а российские фехтовальщики финишировали на седьмом месте.