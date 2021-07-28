Прямой эфир

Олимпиада в Токио. Венгерский пловец побил рекорд легендарного Майкла Фелпса

28 июля 2021 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Падением сразу пяти мировых рекордов в гребле и одного планетарного достижения в плавании ознаменовался очередной соревновательный день Олимпиады в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Американские саблисты не вышли на матч против России, а Фиджи не оставляют шансов соперникам в регби.

Олимпиада в Токио. Венгерский пловец побил рекорд легендарного Майкла Фелпса-1

Сразу пять новых мировых рекордов зафиксированы в гребле. Причем высшие достижения были показаны не только в финалах. Например, сборная Нидерландов оказалась быстрее остальных в заездах четверок парных, пройдя дистанцию в 2 километра за 5 минут 32 секунды. Также достижения установлены еще в четырех классах судов.

Олимпиада в Токио. Венгерский пловец побил рекорд легендарного Майкла Фелпса-4

В плавании сюрпризом для всех стал венгр Криштоф Милак. Он превзошел легендарного американца Майкла Фелпса. Случилось это на дистанции 200 метров баттерфляем. Предыдущий рекорд держался с Олимпиады 2008 года в Пекине. Венгр уложился в 1 минуту 51,25 секунды.

Олимпиада в Токио. Венгерский пловец побил рекорд легендарного Майкла Фелпса-7

Американка Симона Байлз, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, снялась с командного многоборья из-за полученной ранее травмы. Спортсменка неудачно выполнила опорный прыжок, после чего приняла решение прекратить участие в Играх. Свой отказ Байлз объяснила тем, что не хочет подставить остальных участниц сборной.

По результатам соревнований команда Америки завоевала серебряную медаль. Золото ушло гимнасткам из России.

Олимпиада в Токио. Венгерский пловец побил рекорд легендарного Майкла Фелпса-10

Мужская сборная Фиджи по регби-7 в финале обыграла команду Новой Зеландии со счетом 27:12. Благодаря этой победе фиджийские атлеты стали чемпионами Игр второй раз кряду.

Впервые регби появилось на Олимпиаде 2016 года в Рио. Тогда сборная Фиджи также заняла первое место.

Олимпиада в Токио. Венгерский пловец побил рекорд легендарного Майкла Фелпса-13

Американские саблисты не вышли на матч за 7-8 места против сборной России. Отказ обусловлен тем, что сразу двое представителей звездно-полосатого флага получили травмы. Таким образом, команде засчитано техническое поражение, а российские фехтовальщики финишировали на седьмом месте.

# Олимпиада 2020 # Криштоф Милак # Майкл Фелпс # Симона Байлз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Реванш Анны Марусовой и неудача Ильи Ивашко. Подводим итоги шестого дня Игр в Токио
28 июля 2021 16:49

Реванш Анны Марусовой и неудача Ильи Ивашко. Подводим итоги шестого дня Игр в Токио

Сергей Зеневич будет руководить «Торпедо-БелАЗ» в ответном матче Лиги конференций
28 июля 2021 12:09

Сергей Зеневич будет руководить «Торпедо-БелАЗ» в ответном матче Лиги конференций

Олимпиада в Токио. Анна Марусова вышла в 1/8 финала турнира по стрельбе из лука
28 июля 2021 12:07

Олимпиада в Токио. Анна Марусова вышла в 1/8 финала турнира по стрельбе из лука