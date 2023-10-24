«Гомель» обыграл «Юность» в матче чемпионата Беларусь по хоккею

Но на сей раз голов было мало. Первое взятие ворот произошло только в третьем периоде. Отличился Арсений Дерибо. Спустя несколько минут дружина Сергея Стася повела уже 2:0. Под занавес битвы Арсений Ковгореня попытался намекнуть на интригу, но время было упущено. Больше цифры на табло не менялись. «Гомель» сильнее – 2:1. Из других результатов нужно отметить уверенную победу «Витебска» над «Металлургом». «Северяне» укрепили лидерские позиции в таблице.