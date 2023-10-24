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«Гомель» обыграл «Юность» в матче чемпионата Беларусь по хоккею

24 октября 2023 12:04
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«Гомель» одержал шестую кряду викторию в чемпионате Беларуси по хоккею. Как и двумя днями ранее, была повержена «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» обыграл «Юность» в матче чемпионата Беларусь по хоккею-1

Но на сей раз голов было мало. Первое взятие ворот произошло только в третьем периоде. Отличился Арсений Дерибо. Спустя несколько минут дружина Сергея Стася повела уже 2:0. Под занавес битвы Арсений Ковгореня попытался намекнуть на интригу, но время было упущено. Больше цифры на табло не менялись. «Гомель» сильнее – 2:1. Из других результатов нужно отметить уверенную победу «Витебска» над «Металлургом». «Северяне» укрепили лидерские позиции в таблице.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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