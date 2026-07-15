ЕС остановит предоставление временной защиты военнообязанным украинцам

Страны Европейского союза приняли решение об изменениях в порядке предоставления временной защиты новым заявителям из Украины, пишет РИА Новости.

На защиту смогут рассчитывать украинцы, выполнившие воинскую обязанность. Согласно заявлению Совета ЕС, новые правила вступят в силу с марта 2027 года.

Нововведения коснутся новых заявителей. Они не будут затрагивать украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах объединения.

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