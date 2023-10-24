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В Санкт-Петербурге продолжаются соревнования по велоспорту на треке – результаты белорусов

24 октября 2023 12:02
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В Санкт-Петербурге продолжаются всероссийские соревнования по велоспорту на треке. К данной минуте определены победители и призеры в скретче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Санкт-Петербурге продолжаются соревнования по велоспорту на треке – результаты белорусов-1

В состязаниях юниорок бронзу взяла наша Аделина Сакун. Всего стартовали 20 участниц. В аналогичном виде среди мужчин представительство было большим. За победу боролись чуть менее 30 человек. Лучшее время дня из земляков показал Денис Мазур. Он стал шестым. Денис Марчук – седьмой, Роман Романов – восьмой.

# Велоспорт # Фотофакт

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