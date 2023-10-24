Белорусские футболисты потерпели обидное поражение от команды Турции

Футболисты юношеской сборной Беларуси до 17 лет провели второй поединок отборочного турнира чемпионата Европы. На выезде команда Дмитрия Короткевича встретилась с дружиной из Турции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футболисты начали выступление в квалификации с победы, записав в свой актив три очка в поединке со сборной Шотландии. И вот сегодня оптимизма поубавилось. Белорусы потерпели обидное поражение от команды Турции. Наша дружина потеряла очки в компенсированное время. Единственный мяч хозяева забили на 94-й минуте. Точным ударом отличился Мустафа Хекимоглу, который поставил точку в этом непростом матче. Следующий поединок белорусы проведут 27 октября. Этим матчем они завершат первый этап отбора.