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Белорусские футболисты потерпели обидное поражение от команды Турции

24 октября 2023 15:54
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Футболисты юношеской сборной Беларуси до 17 лет провели второй поединок отборочного турнира чемпионата Европы. На выезде команда Дмитрия Короткевича встретилась с дружиной из Турции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футболисты потерпели обидное поражение от команды Турции-1

Белорусские футболисты начали выступление в квалификации с победы, записав в свой актив три очка в поединке со сборной Шотландии. И вот сегодня оптимизма поубавилось. Белорусы потерпели обидное поражение от команды Турции. Наша дружина потеряла очки в компенсированное время. Единственный мяч хозяева забили на 94-й минуте. Точным ударом отличился Мустафа Хекимоглу, который поставил точку в этом непростом матче. Следующий поединок белорусы проведут 27 октября. Этим матчем они завершат первый этап отбора.

# Футбол # Фотофакт

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