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ЧБ по хоккею. Столичная «Юность» обошла «Динамо» из Молодечно

14 января 2022 11:43
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Новости Беларуси. Продолжаются встречи в рамках чемпионата Беларуси по хоккею. 13 января завершились очередные три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из поединков лидер турнирной таблицы минская «Юность» на своем льду принимала молодечненское «Динамо».

ЧБ по хоккею. Столичная «Юность» обошла «Динамо» из Молодечно-1

Столичные хоккеисты смотрелись явными фаворитами, но и соперник был не так прост. До вчерашней встречи счет у дружин по личным встречам был 1:1. Первыми смогли забросить хозяева, но гости сдаваться не собирались и во втором тайме смогли ответить, после чего команды еще раз обменялись результативными атаками. В основное время победителя выявить не удалось. А в овертайме победу все-таки вырвали хоккеисты «Юности». Итоговые цифры – 3:2. В остальных встречах удача улыбнулась гродненскому «Неману» и солигорскому «Шахтеру».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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