ЧБ по хоккею. Столичная «Юность» обошла «Динамо» из Молодечно

Столичные хоккеисты смотрелись явными фаворитами, но и соперник был не так прост. До вчерашней встречи счет у дружин по личным встречам был 1:1. Первыми смогли забросить хозяева, но гости сдаваться не собирались и во втором тайме смогли ответить, после чего команды еще раз обменялись результативными атаками. В основное время победителя выявить не удалось. А в овертайме победу все-таки вырвали хоккеисты «Юности». Итоговые цифры – 3:2. В остальных встречах удача улыбнулась гродненскому «Неману» и солигорскому «Шахтеру».