Джампинг: что представляет собой новое направление в фитнесе и полезны ли прыжки на батуте?

Фитнес на батутах – это не только увлекательное времяпрепровождение, но и отличная тренировка для всех групп мышц. За один час можно сжечь около двух тысяч калорий.

Способов сохранить своё тело в превосходной форме сегодня огромное множество: шейпинг, йога, плаванье, тренажёры, чего только нет! Но если вас утомили однообразные и скучные тренировки – самое время вспомнить детство и от души попрыгать. Тем более что не так давно в Минске появилось новое направление – фитнес на батутах или джампинг.

На первый взгляд может показаться, что во время прыжков ничего не происходит. На самом деле, это не так – спина, пресс, ноги становятся сильнее и красивее.

Конечно, чтобы увидеть «наглядный результат», придется как следует попотеть. Аэробная нагрузка здесь вполне серьёзная. Новичку на первых порах приходится несладко: ноги путаются, тело не всегда слушается. Зато заряжаешься позитивом на все 100!

Фитнес на батутах позволяет не только тренировать тело, но и создавать красочное шоу! Достаточно добавить актерскую игру, трюки, танцевальные движения и получается настоящий перфоманс под зажигательную музыку.

Интересно, что батуты используются даже для подготовки космонавтов. Так что у вас есть все шансы испытать на себе космическую невесомость.