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ХК «Динамо-Минск» в рамках чемпионата КХЛ в Ярославле уступил «Локомотиву» – 6:3

27 октября 2016 19:08
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Новости Беларуси. Очередное выездное турне хоккеистов минского «Динамо» в чемпионате КХЛ началось с Ярославля. В противостоянии с местным «Локомотивом» «зубры» оказывали хозяевам достойное сопротивление в первом и втором периодах. Дважды ярославцы вырывались вперед, но уйти в отрыв у них не получалось – минчане отвечали голами Матерухина и Эллисона.

А вот заключительный отрезок (особенно его стартовые минуты) превратился для «Динамо» в кошмар. Финальная сирена зафиксировала теннисный счет 6:3, о котором коллективу Крэйга Вудкрофта стоит забыть как можно скорее. Впереди – игра с подмосковным «Витязем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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