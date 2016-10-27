ХК «Динамо-Минск» в рамках чемпионата КХЛ в Ярославле уступил «Локомотиву» – 6:3

Новости Беларуси. Очередное выездное турне хоккеистов минского «Динамо» в чемпионате КХЛ началось с Ярославля. В противостоянии с местным «Локомотивом» «зубры» оказывали хозяевам достойное сопротивление в первом и втором периодах. Дважды ярославцы вырывались вперед, но уйти в отрыв у них не получалось – минчане отвечали голами Матерухина и Эллисона.

А вот заключительный отрезок (особенно его стартовые минуты) превратился для «Динамо» в кошмар. Финальная сирена зафиксировала теннисный счет 6:3, о котором коллективу Крэйга Вудкрофта стоит забыть как можно скорее. Впереди – игра с подмосковным «Витязем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».