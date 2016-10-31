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«Динамо» и «Витязь» провели суперрезультативный матч в рамках чемпионата КХЛ: минчане проиграли – 9:6

31 октября 2016 06:17
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Новости Беларуси. Забросить шесть шайб и проиграть. Минское «Динамо» провело второй матч выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ и вновь проиграло. В четверг «зубры» в Ярославле были биты хоккеистами «Локомотива» – 3:6. А в воскресенье в Подольске команда под руководством Крэйга Вудкрофта встречалась с «Витязем». Хозяева льда были сильнее – 9:6.

Столько шайб в одном матче «Динамо» не пропускало за все время выступления в КХЛ. При этом игроки «Витязя» нанесли по воротам «Динамо» скромные 22 броска.

«Зубры» завершат выездную серию во вторник матчем в Риге. Возможно, разжиться очками или хотя бы пропустить меньше шести шайб удастся в столице Латвии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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