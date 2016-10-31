Александра Герасименя дала мастер-класс воспитанникам своей плавательной школы

Новости Беларуси. Бронзовый призер олимпийских игр в Рио Александра Герасименя дала мастер-класс юным пловцам. Золотая рыбка белорусского плавания поделилась секретами мастерства с совсем маленькими учениками своей плавательной школы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И не только: ребята из детского лагеря дрим-кэмп также могли прикоснуться к спортивной звезде. Александра в свою очередь попыталась зарядить детей своей страстью к плаванию. Как признается спортсменка, сама она своей жизни без воды и без бассейна не представляет.

Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию:

Я всегда стараюсь говорить от души, потому что невозможно запланировать, конечно, можно составить речь какую-то, подготовиться, но мне всегда проще общаться напрямую, когда я вижу лица, горящие глаза. Я понимаю: вот то, что от меня ждут.

На протяжении нескольких часов Герасименя без устали отвечала на вопросы ребят, раздавала автографы, а главное, делилась секретами плавательного мастерства вместе с коллегами по национальной сборной. Спортсменка осознает, что совсем немногие из этих ребят профессионально свяжут свою жизнь с плаванием, но помочь им найти себя и вдохновить на работу над собой в любом возрасте считает своим долгом. Они же вдохновляют ее, уже повидавшую высоты олимпийских пьедесталов, на новые свершения.

Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию:

Я сейчас как раз нахожу вдохновение в своем клубе, вижу ребят, их горящие глаза. Я знаю, что я могу им помочь, и мне это дает новые силы, толчок. Мне очень нравится, что есть возможность совмещения, как раз на таком этапе, когда Олимпиада прошла, можно выдохнуть. Это не мешает мне, я уверена.