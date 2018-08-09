«Дядя Фёдор приехал». Нападающий Фёдор Смолов перешёл в «Локомотив»

Сам Смолов прокомментировал переход в московский клуб. Футболист отметил, что он очень рад стать частью этой команды, которой предстоит представлять Россию в ЛЧ. К тому же спортсмен гордится возможностью поработать с тренером Юрием Семиным.

Также Смолов рассказал историю, когда он мог оказаться в футбольном клубе еще подростком.

Федор Смолов:

Помню, что мог оказаться в «Локомотиве» еще в 14 лет. Три месяца был на просмотре в Черкизове, мне даже выдали форму с 17-м номером, но потом сказали, что я не попадаю в команду. Тогда очень переживал. Теперь я перехожу в «Локомотив» уже в статусе профессионального футболиста. Это здорово.