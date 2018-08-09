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«Дядя Фёдор приехал». Нападающий Фёдор Смолов перешёл в «Локомотив»

09 августа 2018 12:18
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Новости России. Нападающий Федор Смолов подписал контракт с ФК «Локомотив».

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

С 2015 года Смолов выступал за футбольный клуб «Краснодар».

«Дядя Фёдор приехал». Нападающий Фёдор Смолов перешёл в «Локомотив»-1

Фото: instagram.com/fclokomotiv

Сам Смолов прокомментировал переход в московский клуб. Футболист отметил, что он очень рад стать частью этой команды, которой предстоит представлять Россию в ЛЧ. К тому же спортсмен гордится возможностью поработать с тренером Юрием Семиным.

Также Смолов рассказал историю, когда он мог оказаться в футбольном клубе еще подростком.

Федор Смолов:
Помню, что мог оказаться в «Локомотиве» еще в 14 лет. Три месяца был на просмотре в Черкизове, мне даже выдали форму с 17-м номером, но потом сказали, что я не попадаю в команду. Тогда очень переживал. Теперь я перехожу в «Локомотив» уже в статусе профессионального футболиста. Это здорово.

«Дядя Фёдор приехал». Нападающий Фёдор Смолов перешёл в «Локомотив»-4

Фото: instagram.com/smolovfedor_10

Спортсмен будет играть за команду под 9 номером.

На сайте и в соцсетях ФК были опубликованы фото момента подписания контракта. К тому же на официальной странице клуба в Instagram переход игрока в «Локомотив» проиллюстрировали кадрами из мультфильма «Каникулы в Простоквашино» и фразой «Дядя Фёдор Приехал».

«Дядя Фёдор приехал». Нападающий Фёдор Смолов перешёл в «Локомотив»-7

Фото: instagram.com/fclokomotiv

На прошедшем чемпионате мира сборная России вышла в четвертьфинал турнира, где уступила Хорватии. После матча в соцсетях активно комментировали фото, на котором расстроенный Федор Смолов сидит на поле. Этот момент стал одним из самых запоминающихся на турнире.

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