Белорусы вошли в топ игроков января в МХЛ

Трое белорусов вошли в число лучших игроков прошедшего месяца в Молодежной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди вратарей Западной конференции был отмечен Евгений Прохоров из «Динамо-Шинника». Голкипер провел в январе 5 матчей, в которых одержал три победы, две из которых – «на ноль». Коэффициент надежности составил 1,18, а процент отраженных бросков – 95,5. Лучшим защитником конференции во втором месяце подряд стал игрок обороны бобруйского клуба Александр Яценко. В январе он отыграл 8 матчей при показателе полезности +7, он забросил три шайбы и отдал три голевые передачи. Кроме того, форвард белорусской команды Дмитрий Хобян был назван лучшим молодым игроком Запада. В девяти матчах месяца в его активе 7 результативных баллов – 5 голов и 2 ассиста.