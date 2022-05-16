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Две победы в двух матчах. Результаты белорусов на квалификации открытого чемпионата по пляжному волейболу России

16 мая 2022 15:36
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Новости Беларуси. Два матча – две победы. Белорусская пара Александр Дедков и Павел Петрушко отлично стартовали в квалификации четвертого этапа открытого чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Две победы в двух матчах. Результаты белорусов на квалификации открытого чемпионата по пляжному волейболу России-1

Турнир проходит в Анапе. Наш тандем дважды выходил на площадку и одержал две победы. Причем оба раза с сухим счетом. В решающем поединке отбора наш дуэт померится силами с парой Шустров/Ермишенков. Победитель гарантирует себе участие в основной сетке.  

# Волейбол # Александр Дедков # Павел Петрушко # Павел Шустров # Антон Ермишенков # Фотофакт

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