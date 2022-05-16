Две победы в двух матчах. Результаты белорусов на квалификации открытого чемпионата по пляжному волейболу России

Новости Беларуси. Два матча – две победы. Белорусская пара Александр Дедков и Павел Петрушко отлично стартовали в квалификации четвертого этапа открытого чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходит в Анапе. Наш тандем дважды выходил на площадку и одержал две победы. Причем оба раза с сухим счетом. В решающем поединке отбора наш дуэт померится силами с парой Шустров/Ермишенков. Победитель гарантирует себе участие в основной сетке.