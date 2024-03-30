Мария Шканова стала четвёртой на этапе Кубка России

Мария Шканова впервые в этом сезоне не смогла подняться на подиум в слаломе. На шестом этапе Кубка России белорусская горнолыжница остановилась в шаге от медали, заняв по сумме двух заездов итоговое четвертое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего за победу боролись 44 спортсменки. В этом сезоне Мария побеждала на этапе в Кировске, была второй в Полярных Зорях и Кусе, а также становилась третьей в Манжероке и Белокурихе.