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Мария Шканова стала четвёртой на этапе Кубка России

30 марта 2024 15:33
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Мария Шканова впервые в этом сезоне не смогла подняться на подиум в слаломе. На шестом этапе Кубка России белорусская горнолыжница остановилась в шаге от медали, заняв по сумме двух заездов итоговое четвертое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мария Шканова стала четвёртой на этапе Кубка России-1

Всего за победу боролись 44 спортсменки. В этом сезоне Мария побеждала на этапе в Кировске, была второй в Полярных Зорях и Кусе, а также становилась третьей в Манжероке и Белокурихе.

# Спортивные соревнования # Мария Шканова

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