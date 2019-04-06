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Дублем Белого команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии

06 апреля 2019 14:14
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Новости Беларуси. 6 апреля жаркие ледовые баталии развернулись в Молодечно. Первый матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба завершился победой команды главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дублем Белого команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии-1

Она в суровом бою со счетом 3:1 обыграла дружину Минской области. Сухой первый период, результативный второй – 2:1. Казалось бы, шанс отыграться еще был, но интригу разбила третья шайба, влетевшая в ворота Минской области в середине последней 20-минутки. Ее автором стал игрок команды Президента Павел Белый. Бомбардир сегодня отметился дублем, начав и окончив «красивый» счет.

Дублем Белого команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии-4

Алексей Баранов, защитник команды Президента:
Когда играем, апогей так называемый того, что мы делаем на льду, того, что вы не видите. Для нас, конечно, это праздник, когда приходит столько зрителей.

Дублем Белого команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии-7

Андрей Ращиниский, нападающий команды Минской области:
Хотели бы победить, да, но победит сильнейший. Поэтому игра покажет.

Дублем Белого команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии-10

Замечательно. Атмосфера прекрасная, хоккей очень интересный.

Дублем Белого команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии-13

Спасибо. Очень понравилась игра. На нашей молодечненской земле мы рады приветствовать всех, тем более что у нас такие замечательные условия для хоккейных игр.

Серьезное противостояние мотивировали и традиционно переполненные трибуны, ведь хоккей в нашей стране не просто игра – спортивный интерес, граничащий с настоящим праздником.

Дублем Белого команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии-16

Финальная серия продлится до двух побед. Второе противостояние намечено на 13 апреля. Игра пройдет в столичном «Олимпик Парке».

# Хоккей Беларуси # Алексей Баранов # Андрей Ращиниский # Фотофакт

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