Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы возвращаются из Пекина в Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов нашей страны и россиян от участия в Играх, обусловив свое решение тем, что спортивные комитеты нескольких стран угрожают бойкотировать старт.

Все белорусские атлеты чувствуют себя хорошо и должны прилететь завтра, 5 марта, ориентировочно в 21:55.