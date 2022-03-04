Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы возвращаются из Пекина в Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы возвращаются из Пекина в Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов нашей страны и россиян от участия в Играх, обусловив свое решение тем, что спортивные комитеты нескольких стран угрожают бойкотировать старт.
Все белорусские атлеты чувствуют себя хорошо и должны прилететь завтра, 5 марта, ориентировочно в 21:55.
Директор РЦОП по паралимпийским видам спорта: «Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия». Читайте здесь.