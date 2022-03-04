Новости Беларуси. «Аризона» в составе с белорусом Владиславом Колячонком обыграла «Колорадо» со счетом 2:1 в матче чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш соотечественник действовал в третьей паре защитников и провел на льду 14 минут и 26 секунд. За это время нанес один бросок по воротам, провел один силовой прием, заблокировал два броска и завершил встречу при показателе полезности +1.

Всего в этом сезоне Колячонок в сильнейшей лиге мира сыграл в восьми матчах и отметился двумя результативными передачами.