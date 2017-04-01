Дружина Президента стала первым финалистом X Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд
Новости Беларуси. И начнем выпуск с жарких ледовых баталий. Дружина Президента Беларуси стала первым финалистом X Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд.
Сегодня на льду «Чижовка-Арены» фавориты турнира обыграли хоккеистов брестской области.
Финальный счет – 10:3.
Глава государства принял участие в этом поединке и отличился тремя результативными передачами. В прочем, оба соперника были настроены на победу и показали красивую игру.
Степан Пономарев, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Много болеют, кричат. Выходи играй в хоккей, получай удовольствие, доставляй удовольствие болельщикам. Вот и все.
Первый этап соревнований, напомню, команда Президента завершила на первом месте.
Брестчане оказались – на четвертом.
Судьба второй путевки в финал решится в противостоянии дружин Минской и Гомельской областей, они заняли соответственно второе и третье места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.