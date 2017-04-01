Дружина Президента стала первым финалистом X Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд

Новости Беларуси. И начнем выпуск с жарких ледовых баталий. Дружина Президента Беларуси стала первым финалистом X Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд. Сегодня на льду «Чижовка-Арены» фавориты турнира обыграли хоккеистов брестской области. Финальный счет ­­– 10:3. Глава государства принял участие в этом поединке и отличился тремя результативными передачами. В прочем, оба соперника были настроены на победу и показали красивую игру.

Степан Пономарев, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Много болеют, кричат. Выходи играй в хоккей, получай удовольствие, доставляй удовольствие болельщикам. Вот и все.