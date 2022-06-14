«Довольно неожиданные победы». Как прошёл первый день турнира по боксу памяти Ботвинника?

Новости Беларуси. В Минске завершился первый соревновательный день международного турнира по боксу памяти Владимира Ботвинника. Помимо белорусских спортсменов, участие в нем принимают сильнейшие юниоры из пяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

14 июня на ринге предварительные поединки проводили парни. Всего в рамках первенства они определят сильнейших в 13 весовых категориях. Уже на старте соревнований боксеры выдают яркие и зрелищные бои. Конкуренция высока, и сдаваться на милость сопернику никто не собирается. Ведь достойный результат на этом турнире может открыть дорогу в успешное спортивное будущее.

Денис Соболевский, заместитель председателя Минской городской федерации бокса:

Впечатления очень положительные, было очень много по-настоящему интересных, бескомпромиссных поединков. Не обошлось без сюрпризов. В первую очередь приятных сюрпризов, когда наши белорусские спортсмены одерживали довольно неожиданные победы над своими титулованными соперниками из зарубежья в очень плотных и принципиальных боях. То есть в целом на турнире собрался очень сильный контингент спортсменов, сборная России в принципе не нуждается в представлении. Узбеки уже давно стали одними из лидеров мирового бокса. Соответственно, тоже команды Литвы, Латвии, Словении по-настоящему украшают турнир.