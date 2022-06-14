«Я не знаю, как такие голы не забивать». Георгий Кондратьев об игре с Азербайджаном

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу на выезде проиграла команде Азербайджана в Лиге наций со счетом 0:2. Эта осечка перечеркнула надежды на выход из группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь подопечным Георгия Кондратьева предстоит борьба за выживание. В первом тайме наши парни имели игровое преимущество, но мяч упорно не желал влетать в сетку ворот. А затем хозяева инициативу перехватили и реализовали два голевых момента. Таким образом, после четырех туров у сборной Беларуси два очка и последнее четвертое место в группе.