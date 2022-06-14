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Арина Соболенко проиграла на старте теннисного турнира в Берлине

14 июня 2022 20:51
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Арина Соболенко выбыла из борьбы на турнире категории 500 в Берлине. Белоруска потерпела поражение в первом же раунде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко проиграла на старте теннисного турнира в Берлине-1

На пути 5-й ракетки мира встала россиянка Вероника Кудерметова. Правда, на старте матча все выглядело оптимистично. В первом сете Арина была легка и мастеровита – 6:2. Однако далее играть в подобном ключе белорусская теннисистка не сдюжила. Переломной стала вторая партия, исход которой и предопределил дальнейший ход поединка. Соболенко вела во втором сете со счетом 4:1, но удержать преимущество не смогла и уступила – 5:7. Третья партия также осталась за соперницей белоруски, Вероникой Кудерметовой – 6:4.

# Теннис # Арина Соболенко # Вероника Кудерметова # Фотофакт

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