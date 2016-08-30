«Достойно представали страну на Олимпиаде»: в Минске подвели итоги выступления белорусов в Рио

Новости Беларуси. Каждый третий белорусский атлет вошел в восьмерку сильнейших на Олимпиаде в Рио. По мнению шефа белорусской миссии на главных играх четырехлетия Александра Гагиева, это хороший результат. Об этом он заявил на пресс-коференции, посвященной итогам выступлений беларусов в Бразилии.

Девять медалей, одна из которых золотая – это 30-я позиция в медальном зачете по количеству, и 40-я – по качеству. Львиная доля наград досталась борцам и тяжелоатлетам. К сожалению, не справились с задачами пловцы и легкоатлеты, хотя бронза Александры Герасимени и серебро Ивана Тихона все же подсластили горькую пилюлю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Гагиев, первый заместитель министра спорта и туризма, шеф миссии на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро:

Сложно сегодня кого-то винить. Я еще раз хочу подчеркнуть, что у нас все спортсмены были заряжены на самый высокий результат. У нас помимо этих девяти спортсменов 25, которые сегодня заняли с 4 по 8 места. В целом я хочу большое спасибо сказать нашим специалистам, спортсменам, тренерам, что я и на штабах наших обозначал, что дисциплина в команде была. Наверное, поэтому мы оттуда вернулись без каких-либо больших происшествий. Я считаю, достойно мы представали нашу страну на Олимпиаде.

Впервые за всю нашу олимпийскую историю золото завоевал представитель прыжков на батуте – 20-летний Владислав Гончаров. В таком же юном возрасте пьедестал главных стартов покорялся только тяжелоатлету Андрею Арямнову. Однако новоиспеченный чемпион уже забыл о подвиге в Рио и с новыми силами вступает в новый олимпийский цикл.

Владислав Гончаров, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:

Периодически такая волна нахлестывает, что это все-таки я олимпийский чемпион. Но это угасает. Я не зацикливаюсь на этом. От звездной болезни дал рецепт мой тренер.

Беларусь по праву гордится и серебром метателя молота Ивана Тихона. Сорокалетний атлет доказал, что его прежние заслуги были лишь плацдармом для нынешнего результата.

Иван Тихон, серебряный призер Олимпийских игр в Рио (метание молота):

Те медали, которые у меня присутствовали, которых меня лишили, мне хотелось их вернуть обратно. Поэтому я возвращался не за одной медалью. Я думаю, что и возраст, и состояние мое физическое и психологическое, и все, что присуще спортсменам, позволяет мне быть на мировом уровне, поэтому будем бороться.

Угроза отсутствия наших тяжелоатлетов на Играх сохранялась вплоть до последних дней. Всему виной допинг-скандал и дисквалификация всей команды. Правда, приговор сроком на год вступил в силу уже после Рио.

Александр Гагиев, первый заместитель министра спорта и туризма, шеф миссии на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро:

Это не самое страшное. Я считаю, что нам дали реализовать свои возможности на Олимпиаде. Выступили тяжелоатлеты достойно, выполнили те задания, которые они взяли на себя, все плановые. Поэтому здесь уже, на мой взгляд, не настолько принципиально, эта дисквалификация не повлечет больших потерь. И если мы в 1-2 стартах не примем участие, то это не скажется, я думаю, так на тяжелой атлетике, как если бы мы не поехали на Олимпиаду.