Леонид Чернобаев, чемпион мира по шахбоксу: Кличко никогда в жизни не выиграет меня в шахматы!

Каждый бой – это схватка разума и силы. Здесь можно нанести мощный удар не только кулаком, но и интеллектом. Шахбокс – спорт, который сочетает в себе интригу шахмат и зрелищность бокса. Побеждает лишь самый крепкий и умный.

Идея шахбокса появилась из комикса, где в шутку шахматную фигуру коня нарисовали в боксёрских перчатках. Позже изображение продали за полмиллиона евро, которое пошло на развитие нового гибрида.

Турнир в шахбоксе состоит из 6 партий по «быстрым шахматам» и из 5-ти боксёрских раундов. На каждый даётся по несколько минут. Времени на концентрацию и отдых практически не остаётся. Побеждает тот, кто отправил в нокаут, технический нокаут или поставил мат на шахматной доске.

Волей случая Леонид попал на свой первый бой разума и силы, в котором одержал победу и получил звание чемпиона мира по шахбоксу. До сих пор титул спортсмена никто не может оспорить, и в копилке белорусского Рэмбо или Лео Крафта ни одного проигранного боя.

У чемпиона нет строго режима питания и сна. Два раза в день тренировка, которая включает в себя бой с тенью, бег, спаринги. Перед каждым боем – тщательная работа над собой, чтобы не полагаться на волю случая.

Он уже лучший, но его мотивация в том, что нет предела совершенству. Шахбоксер, сражения которого происходят на ринге, а войны ведутся на доске.