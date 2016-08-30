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Белорусская федерация хоккея официально подала заявку на проведение в Минске чемпионата мира 2021 года

30 августа 2016 17:25
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Новости Беларуси. Белорусская федерация хоккея официально подала заявку на проведение в Минске чемпионата мира 2021 года. Решение о стране-хозяйке этого форума будет принято на следующем полугодовом конгрессе IIHF.

Конкуренцию Беларуси составит Финляндия, и ее шансы сейчас оцениваются как более предпочтительные. Но в отечественной федерации уверены: даже если международные хоккейные чиновники не доверят нашей стране форум 2021 года, то планетарное первенство-2022 точно пройдет в Минске.

Впервые чемпионат мира по хоккею Беларусь принимала два года назад, и на тот момент его посещаемость стала рекордной за всю историю подобных турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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