Новости Беларуси. Белорусская федерация хоккея официально подала заявку на проведение в Минске чемпионата мира 2021 года. Решение о стране-хозяйке этого форума будет принято на следующем полугодовом конгрессе IIHF.

Конкуренцию Беларуси составит Финляндия, и ее шансы сейчас оцениваются как более предпочтительные. Но в отечественной федерации уверены: даже если международные хоккейные чиновники не доверят нашей стране форум 2021 года, то планетарное первенство-2022 точно пройдет в Минске.

Впервые чемпионат мира по хоккею Беларусь принимала два года назад, и на тот момент его посещаемость стала рекордной за всю историю подобных турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».