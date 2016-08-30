Новости Беларуси. Участники олимпийской квалификации – хоккейная команда Польши – прибыла 30 августа в Минск. Ледовая дружина станет одним из соперников Беларуси наряду с командами Словении и Дании в сражении за путевку на зимние Олимпийские игры-2018.

Первые матчи пройдут в «Минск-Арене» первого сентября. Пока же польские игроки намерены много тренироваться и познакомиться с белорусской столицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торнйорн Йоханссон, ассистент главного тренера сборной команды по хоккею с шайбой Республики Польша:

Мы приехали с отличным настроением и большими надеждами. Постараемся не терять время. Легкий перекус, и сразу на тренировки. Я, честно говоря, в Беларуси впервые, но многие наши ребята уже были в «Минск-Арене». Отзывы хорошие. Что ж, проверим в игре.