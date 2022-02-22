Допускается участие не только мальчиков, но и девочек. Кто стал финалистами соревнований «Золотая шайба»?

Новости Беларуси. Хоккейные команды Октябрьского и Партизанского районов столицы представят Минск в финале республиканских соревнований «Золотая шайба» в младшей возрастной категории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно эти дружины стали финалистами городского этапа. На победу претендовали 9 коллективов. Ну а сильнейшие дружины страны начнут розыгрыш призов 9 марта на ледовой площадке столичной «Чижовка-Арены». Специалисты отмечают, что ежегодно уровень детского хоккея на турнире возрастает, в каждой игре ощущается сильный характер ребят, а финальные цифры говорят сами за себя. К слову, главное отличие этого старта в том, что на лед наравне с мальчиками выходят и девочки.

Сергей Будник, организатор турнира:

По регламенту в этом году допускается участие в наших соревнованиях не только мальчиков, но и девочек. Уже некоторые из них выйдут в финал республиканских соревнований. У нас четыре номинации. В настоящее время уже три по лучшим игрокам – это девочки. В столице созданы достаточно хорошие условия, чтобы предоставить детям по месту жительства заниматься хоккеем.