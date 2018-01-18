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Домрачева заняла четвертое место в спринте на этапе КМ в Антхольце. Гонку выиграла Экхофф

18 января 2018 15:19
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Дарья Домрачева финишировала четвертой в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце. Он стартовал 18 января.

Первую строчку заняла Тириль Экхофф из Норвегии, вторую – Лаура Дальмайер из Германии, а третью – чешка Вероника Виткова.

Кроме Дарьи Домрачевой, допустившей на огневом рубеже один промах, в спринте принимали участие белоруски Надежда Скардино (28 место), Надежда Писарева (36 место), Динара Алимбекова (43 место), Ирина Кривко (83 место).

20 января на этом этапе Кубка мира, который станет последним перед предстоящей Олимпиадой, состоится гонка преследования среди женщин.

Накануне стало известно, что супруг Дарьи Домрачевой – Уле-Эйнар Бьорндален не примет участие в Олимпийских играх.

Он не смог пройти квалификацию.

Ранее появилась слухи, что за заслуги в спорте норвежцу могут дать шанс выступить в спринте. МОК опроверг эту информацию.

# Биатлон # Дарья Домрачева

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