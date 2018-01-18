Белорусская хоккейная Экстралига: результаты матчей за 17 января

Новоиспеченные обладатели Континентального кубка вышли вперед уже на второй минуте игры и удерживали минимальное лидерство почти до финальной сирены. Однако по-настоящему финальной она так и не стала – горняки на излете третьего периода сравняли счет. Спасительную шайбу провел Виктор Андрущенко.

Дальше был овертайм, в котором судьба двух очков не решилась. А затем подоспела и серия буллитов, здесь хоккеисты «Юности» умудрились смазать все четыре попытки, в то время как парни из «Шахтера» были точны в двух случаях. Благодаря этому успеху солигорчане вышли на чистое первое место в таблице.