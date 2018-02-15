Сенсационная победа Оберг. 22-летняя шведка выиграла индивидуальную гонку на ОИ-2018

15 февраля в Пхёнчхане прошла индивидуальная гонка биатлонисток.

Победительницей стала 22-летняя Ханна Оберг из Швеции, на второй строчке оказалась Анастасия Кузьмина из Словакии, а третью позицию заняла Лаура Дальмайер из Германии.

Ханна Оберг – двукратная чемпионка мира среди юниоров и призер этапов Кубка мира по биатлону. Девушка завоевала бронзу в эстафете в Рупольдинге.

Эта гонка должна была состояться 14 февраля, но из-за сильного ветра она была перенесена на другой день.

«Таких погодных условий, как в Пхёнчхане, не было ни на одной Олимпиаде» (читать далее).

Гонка не принесла медалей белорусским спортсменкам.

Лучшей из белорусок стала Надежда Скардино. Она заняла 10 место, Дарья Домрачева финишировала 27-ой, Ирина Кривко – 36-я, Динара Алимбекова финишировала на 56-ой позиции.

Дарья Домрачева заняла девятое место в спринте и 37-е в индивидуальной гонке. Этот результат стал для биатлонистки худшим на Олимпиадах, в которых она принимала участие.

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