Прямой эфир

Сенсационная победа Оберг. 22-летняя шведка выиграла индивидуальную гонку на ОИ-2018

15 февраля 2018 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

15 февраля в Пхёнчхане прошла индивидуальная гонка биатлонисток. 

Победительницей стала 22-летняя Ханна Оберг из Швеции, на второй строчке оказалась Анастасия Кузьмина из Словакии, а третью позицию заняла Лаура Дальмайер из Германии. 

Ханна Оберг – двукратная чемпионка мира среди юниоров и призер этапов Кубка мира по биатлону. Девушка завоевала бронзу в эстафете в Рупольдинге. 

Эта гонка должна была состояться 14 февраля, но из-за сильного ветра она была перенесена на другой день. 

«Таких погодных условий, как в Пхёнчхане, не было ни на одной Олимпиаде» (читать далее). 

Гонка не принесла медалей белорусским спортсменкам.  

Лучшей из белорусок стала Надежда Скардино. Она заняла 10 место, Дарья Домрачева финишировала 27-ой, Ирина Кривко – 36-я, Динара Алимбекова финишировала на 56-ой позиции.  

Дарья Домрачева заняла девятое место в спринте и 37-е в индивидуальной гонке. Этот результат стал для биатлонистки худшим на Олимпиадах, в которых она принимала участие.  

Альберс: Выводы борьбы с ветром она сделала  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Ханна Оберг

Другие новости рубрики

Все новости
«С утра всегда встаем на весы». Какие требования соблюдают фристайлисты и когда отдавать ребёнка в этот вид спорта
15 февраля 2018 09:18

«С утра всегда встаем на весы». Какие требования соблюдают фристайлисты и когда отдавать ребёнка в этот вид спорта

Слёзы Евгении Тарасовой: реакция фигуристки на ОИ
15 февраля 2018 08:34

Слёзы Евгении Тарасовой: реакция фигуристки на ОИ

Юрий Альберс: «Домрачева выйдет из ситуации достойно»
15 февраля 2018 08:14

Юрий Альберс: «Домрачева выйдет из ситуации достойно»