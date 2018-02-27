«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)

Новости Беларуси. 27 февраля на родину из Пхенчхана с триумфом вернулись белорусские биатлонисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева пополнили медальную копилку страны золотыми медалями в эстафетной гонке и серебром в масс-старте. Теплый прием в Национальном аэропорту им организовали представители НОК, болельщики, а также близкие и журналисты. Встречал спортсменов и Дмитрий Боярович.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Белорусских спортсменов, вернувшихся из Пхенчхана, в Национальном аэропорту встречали как настоящих героев. Особенно нашу золотую олимпийскую четверку биатлонисток. Великолепная четверка и Пхенчхан. Эти девушки – уже герои белорусского спорта. Именно они сделали обычный четверг праздником, поэтому сегодня праздник устроили им. Цветы спортсменкам дарили, кажется, бесконечно долго.

Домрачева: «Золото, которое мы взяли в эстафетной гонке, стало бальзамом на душу всех болельщиков» Встретить спортсменов приехали и воспитанники Чаусской биатлонной школы. Именно оттуда вышли Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Сергей Новиков и Роман Елетнов. Вообще, жертвовать чем-то ради автографа прилетевших биатлонисток приходилось каждому.

Дмитрий Боярович:

Сегодня с учебы отпрашивались, наверное? Встречающие:

Конечно! А мы ничего не сказали, мы просто пошли. Это в первую очередь, это приоритеты. Это уважительная причина для работодателя, чтобы отпустить с работы – встретить нашу сборную.

Свобода о Бьорндалене: «Хорошо, что он поехал с Дашей и оказал поддержку» Эти игры оказались неплохими для конькобежцев. Шестое место Марины Зуевой в масс-старте – более чем внушительный результат. НОК отметил и выступление Виталия Михайлова. Его форма дает повод надеяться на большее.

Андрей Асташевич, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Показали хороший результат, я считаю. Выступили на «отлично» конькобежцы наши. Все у них впереди. Я думаю, с каждой Олимпиадой они будут набирать опыт.

Сергей Минин, главный тренер команды Беларуси по конькобежному спорту:

Лично я как тренер выступлением доволен. Хотя есть такие чувства и у меня, и у спортсменов – недосказанности, нереализованности. Первые Игры для ребят были для всех.