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«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)

27 февраля 2018 20:27
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Новости Беларуси. 27 февраля на родину из Пхенчхана с триумфом вернулись белорусские биатлонисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)-1

  

Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева пополнили медальную копилку страны золотыми медалями в эстафетной гонке и серебром в масс-старте. Теплый прием в Национальном аэропорту им организовали представители НОК, болельщики, а также близкие и журналисты.  

Встречал спортсменов и Дмитрий Боярович.  

«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)-4

  

Дмитрий Боярович, СТВ:  
Белорусских спортсменов, вернувшихся из Пхенчхана, в Национальном аэропорту встречали как настоящих героев. Особенно нашу золотую олимпийскую четверку биатлонисток. 

Великолепная четверка и Пхенчхан. Эти девушки – уже герои белорусского спорта. Именно они сделали обычный четверг праздником, поэтому сегодня праздник устроили им. Цветы спортсменкам дарили, кажется, бесконечно долго. 

«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)-7

 

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Встретить спортсменов приехали и воспитанники Чаусской биатлонной школы. Именно оттуда вышли Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Сергей Новиков и Роман Елетнов. Вообще, жертвовать чем-то ради автографа прилетевших биатлонисток приходилось каждому. 

«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)-10

 

Дмитрий Боярович: 
Сегодня с учебы отпрашивались, наверное? 

Встречающие: 
Конечно! 

А мы ничего не сказали, мы просто пошли. Это в первую очередь, это приоритеты. 

Это уважительная причина для работодателя, чтобы отпустить с работы – встретить нашу сборную. 

«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)-13

 

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Эти игры оказались неплохими для конькобежцев. Шестое место Марины Зуевой в масс-старте – более чем внушительный результат. НОК отметил и выступление Виталия Михайлова. Его форма дает повод надеяться на большее.  

«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)-16

 

Андрей Асташевич, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:  
Показали хороший результат, я считаю. Выступили на «отлично» конькобежцы наши. Все у них впереди. Я думаю, с каждой Олимпиадой они будут набирать опыт.  

«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)-19

  

Сергей Минин, главный тренер команды Беларуси по конькобежному спорту:  
Лично я как тренер выступлением доволен. Хотя есть такие чувства и у меня, и у спортсменов – недосказанности, нереализованности. Первые Игры для ребят были для всех.  

«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)-22

  

Олимпиада в Пхенчхане – уже история. Впрочем, на днях стартует цикл подготовки к следующей. Ну а за биатлонистов белорусы смогут поболеть 9 марта. Наши олимпийские чемпионки выйдут на старт этапа Кубка мира в Контиолахти.  

# Фотофакт # Андрей Асташевич # Дмитрий Боярович # Сергей Минин # Зимняя Олимпиада – 2018 # Федор Свобода

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