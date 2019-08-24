«Будем работать над ошибками». Подводим итоги 24 августа на ЧМ по летнему биатлону в «Раубичах»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 24 августа спортсмены соревновались в привычной для себя дисциплине – спринте. И наши соотечественники продолжают радовать медалями. На дистанции не было равных юниору Дмитрию Лазовскому, даже несмотря на три промаха на двух огневых рубежах. Серебро завоевал чех Микулас Карлик, третьим стал украинец Юрий Ситник.

Наши Кирилл Тюрин, Александр Мацкевич и Степан Данилов заняли 12, 17 и 34 места соответственно. Возможно, самую высокую награду Лазовскому помогла завоевать феноменальная поддержка трибун.

Екатерина Лазовская:

У нас такая была задумка – именно к сегодняшней гонке приготовить этот плакат. Мы вчера весь вечер клеили его, сделали, и сегодня решили, что надо.

А вот наши юниорки, к сожалению, не смогли поддержать успех парней. Лучший результат среди девушек у Алины Пильчук. С одним промахом она уступила победительнице гонки более 2 минут, как итог – 14 место. Чистая стрельба обеспечила победу с достаточно комфортным преимуществом представительнице Китая Чу Янь Мень.

Алина Пильчук, спортсменка юниорской сборной Беларуси по биатлону:

Гонка прошла вроде бы хорошо, но немного я недовольна, что не смогла отыграть ходом. Выходила девятая, в итоге пока что четырнадцатая. Но будем работать над ошибками. Все-таки здесь конкурентки с большим опытом за плечами, будем стараться догонять.

Однако самое интересное состоялось после обеда. В 16:00 начались спринтерские гонки у мужчин. Нашу команду представляли пять атлетов. Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников. Одна секунда отделила спортсмена от третьего места. Тем не менее, это хорошая позиция для завтрашней гонки преследования. Также в топ-10 попал наш Антон Смольский, у него восьмой результат.

Сергей Бочарников, спортсмен сборной Беларуси по биатлону:

Родная трасса в очередной раз принесла мне цветочный подиум. Я рад. Жалко конечно, что секунда отделила от бронзы, но завтра хорошая позиция, поэтому будем бороться.