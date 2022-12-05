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«Могилёв» потерпел поражение от «Металлурга» в ЧБ по хоккею

05 декабря 2022 12:48
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Новости Беларуси. Изрядно забивным получился очередной игровой день в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Могилёв» потерпел поражение от «Металлурга» в ЧБ по хоккею-1

В трех противостояниях были заброшены 24 шайбы. Больше всего постарались «Могилев» и «Металлург». Хозяева провалили стартовый отрезок, позволив жлобинским игрокам за первый период забросить пять раз. И хотя в дальнейшем игра выровнялась, «Могилеву» от этого не легче. Он терпит очередное сокрушительное поражение – 2:7.

«Могилёв» потерпел поражение от «Металлурга» в ЧБ по хоккею-4

Почти с аналогичным счетом «Неман» нокаутировал «Химик». А вот «Витебск» и «Брест» выдали упорное соперничество.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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