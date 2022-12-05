«Могилёв» потерпел поражение от «Металлурга» в ЧБ по хоккею

В трех противостояниях были заброшены 24 шайбы. Больше всего постарались «Могилев» и «Металлург». Хозяева провалили стартовый отрезок, позволив жлобинским игрокам за первый период забросить пять раз. И хотя в дальнейшем игра выровнялась, «Могилеву» от этого не легче. Он терпит очередное сокрушительное поражение – 2:7.